Об этом сообщает американский Центр системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

По их словам, на планете зафиксировано уже почти четверть миллиона зараженных.

Известно, что в Китае на 20 марта 2020 года насчитывается 3252 умерших и 81199 зараженных, в Италии же – 3405 зараженных, 3405 из них погибли.

К тому же, 86 тысяч человек смогли полностью оправиться от болезни.

Кроме того, в Украине уже зарегистрированы 3 смерти от коронавируса и еще 26 случаев заражения.

Ранее мы сообщали, что в Италии военнослужащих привлекли к захоронению тел погибших от бушующего в стране коронавируса.