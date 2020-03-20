Смертельная инфекция: Коронавирус "убил" маленький город [ Редактировать ]
Об этом сообщает американский Центр системных исследований при Университете Джона Хопкинса.
По их словам, на планете зафиксировано уже почти четверть миллиона зараженных.
Известно, что в Китае на 20 марта 2020 года насчитывается 3252 умерших и 81199 зараженных, в Италии же – 3405 зараженных, 3405 из них погибли.
К тому же, 86 тысяч человек смогли полностью оправиться от болезни.
Кроме того, в Украине уже зарегистрированы 3 смерти от коронавируса и еще 26 случаев заражения.
Ранее мы сообщали, что в Италии военнослужащих привлекли к захоронению тел погибших от бушующего в стране коронавируса.
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