405 адмінпротоколів та шість кримінальних проваджень за порушення правил карантину склали за добу поліцейські. Про це інформує пресслужба Нацполіції. Для забезпечення відповідних заходів на чергування цілодобово заступили понад 15 тисяч копів. Про карантинно-транспортні проблеми на прикладі Одеси - розповість Андрій Анастасов.

В Одесі нові правила. Щонайбільше десятеро людей можуть перебувати не лише у маршрутках, а й у комунальних тролейбусах та трамваях напередодні норма була удвічі більшою. Як наслідок - набравши допустиму кількість пасажирів, - вони просто проїжджали повз зупинки й десятки знервованих людей. Почалися сварки і не тільки.

"Люди перекрывают рельсы, не дают двигаться подвижному составу требуют взять больше человек. Много случаев угрозы водительскому составу, было несколько случаев физического воздействия. Полиция реагирует, в основном, адекватно, прибывает, но вызовов очень много", - говорить Олександр Коваль, заступник директора КП "Одесміськелектротранс".

У поліції пояснюють: колапс частково створили літні люди. Мовляв, пенсіонери мало не здосвіта займають черги на зупинках.

"Тим самим вони блокують кількість людей, які не можуть добратися до роботи", - говорить Олександр Гостіщев, керівник Управління патрульної поліції Одеської області.

Щодо маршруток, другий день поспіль їх перевіряє патрульна поліція. складають уже протоколи на злісних порушників. Хоча таких одиниці.

"Все, водій, дуже дякуємо вам за дотримання правил".

"Штрафні санкції від сімнадцяти тисяч - на розгляд суду", - говорить Микола Зубко, т. в.о. інспектора патрульної поліції Одеси.

Самі ж порушники пояснюють: намагаються дотримуватись правил карантину, але дуже складно стежити за дорогою і при цьому контролювати кількість людей у салоні.

"Цілий день колапс. Проїжджаємо зупинки, люди біжать в догонку. Люди не розуміють, деякі взагалі перший раз чують те, що треба маски", - говорить Сергій, водій мікроавтобусу.

"Мне надо ехать: все. Что ж я должна стоять тут часами выжидать".

В мерії визнають: частину маршруток автопідприємства банально не випускають на лінії, бо перевозити таку невелику кількість пасажирів невигідно. Водночас питання про можливу компенсацію підприємцям чиновники навіть не розглядали. Отже, розраховують на розуміння як комерсантів, так і одеситів.