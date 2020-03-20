Столичные школы не принимают документы на поступление детей в первый класс

Об этом в Facebook сообщает заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, людям не рекомендовано выходить на улицу из-за карантина.

Он призвал киевлян заботиться о своих родных.

"Уважаемые родители! Мы переносим начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу. Город заботится о вас! Заботьтесь о своих родных. Оставайтесь дома",- отметил Мондриевский.

Также, он успокоил родителей по поводу оценок, пообещав, что все школьники получат свои тематические балы.

Кроме того, он обратился к администрации с просьбой работать с детьми дистанционно и не посещать школу во время карантинных мер.

Ранее мы сообщали, что все учебные заведения Киева были закрыты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.