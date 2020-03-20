В Киеве отложили прием первоклассников в школы [ Редактировать ]
Столичные школы не принимают документы на поступление детей в первый класс
Об этом в Facebook сообщает заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
По его словам, людям не рекомендовано выходить на улицу из-за карантина.
Он призвал киевлян заботиться о своих родных.
"Уважаемые родители! Мы переносим начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу. Город заботится о вас! Заботьтесь о своих родных. Оставайтесь дома",- отметил Мондриевский.
Также, он успокоил родителей по поводу оценок, пообещав, что все школьники получат свои тематические балы.
Кроме того, он обратился к администрации с просьбой работать с детьми дистанционно и не посещать школу во время карантинных мер.
Ранее мы сообщали, что все учебные заведения Киева были закрыты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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