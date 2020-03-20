В Калифорния из-за пандемии коронавируса издали беспрецедентный указ "оставаться дома". Директива губернатора Гэвина Ньюсома обязывает 40 миллионов жителей "Солнечного Штата" как можно меньше находится на улице. Ответственность за выполнение указа возложено на полицию. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Калифорнии всеми силами пытается разгрузить систему общественного здравоохранения. Медики предупреждают, что ситуация может стать неуправляемой, поскольку в течение следующих восьми недель более половины жителей штата могут быть заражены COVID-19.

В США зарегистрировано 14205 случаев заболевания коронавирусом, большинство заболевших проживают в штате Вашингтон, Нью-Йорке и Калифорнии. Инфекция уже унесла 205 жизней.

Американские власти наращивают усилия для снижения темпов распространения вируса. Ожидается, что в ближайшие дни США закроют свою границу с Мексикой. Со среды закрыта граница с Канадой.

В последние дни жизнь простых американцев сильно изменилась. Школы закрыты на карантин, резко сократилось количество автомобилей на улицах, миллионы людей работают из дома, начались массовые сокращения.

Республиканцы в Сенате уже подготовили план стимулирования национальной экономики на сумму 1 триллион долларов. Один из его пунктов предусматривает безвозвратную денежную помощь каждому американцу в размере 1000 долларов.

В США уже принят законопроект о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, предусматривающий бесплатное тестирование на COVID-19 и оплачиваемый отпуск по болезни. На эти цели выделили 105 миллиардов долларов.

Еще 8,3 млрд долларов правительство выделило на борьбу с распространением патогена и разработку вакцины.

Более чем 13 000 человек в Соединенных Штатах были диагностированы с болезнью под названием COVID-19, и 200 умерли, с наибольшим числом до сих пор в штате Вашингтон, Нью-Йорке и Калифорнии.