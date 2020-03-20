На карантині британська королева Єлизавета ІІ. У спеціальному зверненні, опублікованому в "Інстаграмі", монарх висловила єдність з народом, закликала підданих берегти найвразливіших з них і подякувала медикам за роботу.

Сама королева та її чоловік принц Філіп напередодні залишили Букінгемський палац і виїхали у Вінздор, де пробудуть, щонайменше, до Великодня. Усі публічні виступи монарха на найближчі місяці - скасовано.