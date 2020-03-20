З екстреним зверненням виступив і міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець. Він говорить дуже відверто - найважче попереду, вірус буде ширитися. Я процитую:

"Ми бачимо, що у випадку розвитку найгірших сценаріїв система охорони здоров'я розвинутих європейських країн не витримує навантаження. Попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії".

Міністр закликає продемонструвати свідомість та відповідальність, бо все залежить від конкретних вчинків кожного з нас, та - залишатися вдома.