Найважче попереду: міністр охорони здоров'я звернувся до громадян [ Редактировать ]
З екстреним зверненням виступив і міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець. Він говорить дуже відверто - найважче попереду, вірус буде ширитися. Я процитую:
"Ми бачимо, що у випадку розвитку найгірших сценаріїв система охорони здоров'я розвинутих європейських країн не витримує навантаження. Попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії".
Міністр закликає продемонструвати свідомість та відповідальність, бо все залежить від конкретних вчинків кожного з нас, та - залишатися вдома.
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