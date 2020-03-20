На днях в своем традиционном телеобращении к народу президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие в Украину очень нужной помощи из Китая. Речь, в частности, шла о 10 млн высокоточных лабораторных тестов, 10 аппаратах искусственной вентиляции легких, 1 млн масок для свободной продажи в аптеках, 100 тыс. специальных защитных масок для врачей и сотрудников полиции, а также ряде других медицинских товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом.



Вне всяких сомнений, нужно поблагодарить Зеленского за активную гражданскую позицию в авральном решении свалившейся на главу государства проблемы. Но с другой стороны, разве пришлось бы ему заниматься организацией поставки стратегически важного заграничного груза, окажись в госбюджете необходимая сумма для плановой закупки предметов первой необходимости на случай введения карантина?



Понятно, что оперативно возникшие потребности для сдерживания распространения и преодоления пандемии значительно превышают наши текущие финансовые возможности. А в загашниках правительства, судя по всему, денег на черный день попросту не оказалось. Именно поэтому вопиющие факты неприоритетного использования средств налогоплательщиков справедливо возмущают широкую общественность. Тем более – сейчас, в условиях масштабного кризиса, когда государство столкнулось с глобальными вызовами.



Неважно, что 1,25 млрд грн из центрального и местных бюджетов были выделены на реализацию национальной программы по строительству футбольных полей под эгидой ФФУ/УАФ в 2017–2018 годах. А ведь они могли быть вообще не потрачены на эти нужды и остаться на счетах госказначейства. Поскольку для возведения площадок с искусственным покрытием вполне хватало материальной помощи, регулярно поступающей от ФИФА и УЕФА. Но при условии, что за эти миллионы евро должны были реально строиться поля, а не фиктивно заказываться в офшорах тонны чая, кофе и морепродуктов, которых в результате так никто и не видел.



Другими словами, можно было только на этом проекте сэкономить кучу денег для иных, более актуальных нужд. Например, на выбор приобрести те же аппараты искусственной вентиляции легких в количестве от 2 до 3 тысяч, в зависимости от марки и цены. Или же оптом закупить более 4 млн необходимых тестов. В конце концов, пополнить на 50 млн штук стратегические запасы медицинских масок, как оказалось, весьма востребованных. Все это и многое другое сегодня без проблем можно было бы приобрести…



Но народный депутат VIII созыва от правящего тогда Блока Петра Порошенко, он же глава бюджетного комитета Верховной Рады, он же президент ФФУ/УАФ Андрей Павелко решил направить более миллиарда гривен на обеспечение грандиозной футбольной аферы, пользуясь служебным положением. Сейчас его многослойный криминальный талант скрупулезно изучает временная следственная комиссия уже нынешнего парламента. Очевидно, вскоре этому "больному" будет поставлен окончательный диагноз.



Поэтому говоря о профилактике и лечении нового коронавируса, не нужно забывать и о другой, не менее опасной и разрушительной для общества хронической заразы под названием "коррупция". Этот тип инфекции тотально парализует нормальную жизнедеятельность всего государственного организма, не позволяя ему в том числе вовремя и эффективно реагировать на любые кризисные ситуации. Тут мытьем рук и самоизоляцией пенсионеров уже не обойдешься. Сажать на карантин нужно персонально каждого из вирусоносителей. Иначе толку не будет…