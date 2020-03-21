Киев останавливает пассажирские перевозки - Аваков [ Редактировать ]
С воскресенья, 22 марта, Киев полностью останавливает работу общественного транспорта, за исключением перевозки работников медицинской сферы, аптек и продмагов из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в соцсети Facebook.
"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов", - говорится в сообщении.
В больницах медикам уже выписали справки, по которым они имеют право ездить в транспорте.
К слову, перед этим Аваков заявил, что в ближайшие дни ограничительные меры в связи с коронавирусом COVID-19 станут значительно жестче, он настаивает на введении "тотального карантина".
Напомним, всего в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом COVID-19.
18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве. Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
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