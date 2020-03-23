Парки Мілану заполонили зайці [ Редактировать ]
В одному з парків Мілана на прогулянку вийшли... зайці. Десятки вухастих помітила місцева жителька, відео виклала на своїй сторінці у Фейсбуці.
У Мілані та Ломбардії загалом найбільше інфікованих коронавірусом, тому в рамках карантину парки закрили, громадянам не можна ні гуляти, ні займатися спортом.
Через відсутність людей зайці вільно почуваються в зелених зонах міста - і звуки сирен швидкої їх не лякають.
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