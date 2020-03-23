Через відсутність людей зайці вільно почуваються в зелених зонах міста

В одному з парків Мілана на прогулянку вийшли... зайці. Десятки вухастих помітила місцева жителька, відео виклала на своїй сторінці у Фейсбуці.

У Мілані та Ломбардії загалом найбільше інфікованих коронавірусом, тому в рамках карантину парки закрили, громадянам не можна ні гуляти, ні займатися спортом.

Через відсутність людей зайці вільно почуваються в зелених зонах міста - і звуки сирен швидкої їх не лякають.