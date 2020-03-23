Договор на оказание услуг по организации перевозки грузов по железной дороге, который должен вступить в силу в новой редакции с 1 апреля, носит дискриминационный характер и перекладывает всю ответственность на грузоотправителя

По этой причине бизнес обратился в Антимонопольный комитет Украины, что заставило АО "Укрзализныця" убрать из новой редакции наиболее спорные вопросы, в том числе в части начисления штрафных санкций за условно сверхнормативное использование вагонов УЗ, однако к договору все еще остается много вопросов, пишет ЦТС.

Представители бизнеса прогнозируют, что введение в силу нового договора может увеличить расходы в 2-3 раза, что в абсолютных цифрах составит около 1 млрд грн.

"Первое - этот Договор не новый. УЗ пытается протащить его уже практически год. Правление УЗ за него проголосовало еще в апреле прошлого года, и с тех пор уже четыре раза называют новую дату, с которой он должен был бы вступить в силу, - прокомментировал президент объединения "Укрметалургпром" Александр Каленков. - Главная проблема в том, что фактически в этом случае УЗ нарушает законодательство, потому что подобная форма договора должна утверждаться Министерством инфраструктуры Украины. Вторая проблема - используя свое монопольное положение, в УЗ выписали в этом договоре все в одностороннем порядке, то есть, грузоотправитель отвечает за все, УЗ не отвечает ни за что. Третья проблема - УЗ установила требования, которые или невыполнимы или налагают на грузоотправителя чрезмерные обязательства. При этом их нарушение штрафуется, например, сроки заполнения документов, подача вагонов и прочее. А УЗ не отвечает ни за порчу вагонов, ни за задержки".

По мнению Каленкова, введение Договора значительно повысит затраты грузоотправителя, что в сложившейся острой кризисной ситуации приведет к очень негативным последствиям, в том числе для самой УЗ, потому что значительно снизится грузопоток. "Только предприятиям ГМК новый Договор принесет сотни миллионов гривень дополнительных затрат", - подчеркнул глава «Укрметалургпрома».

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев в свою очередь заявил, что замечания УЗА в отношении нового Договора касаются как финансовой и правовой стороны, так и технической.

"Новый Договор предусматривает значительный рост стоимости вагонов для грузоотправителей, которые находятся под грузовыми операциями - доставка вагонов с железнодорожной станции до места погрузки, сам процесс загрузки и т.д. На все это грузоотправителям надо время. Сегодня плата за пользование вагонами под грузовыми операциями взимается почасовая и первые двое суток плата довольно незначительная, а затем резко возрастает. По новым правилам, плата за пользование вагонами во время грузовых операций возрастает сразу до 1 363 грн. (сегодня она составляет около 105 грн в сутки за зерновоз, - ред.), а за двое суток стоимость удваивается и составляет 2726 грн.

Это накладывается на то, что у каждого грузоотправителя разная ситуация - требуется разное количество времени на доставку вагонов подъездными путями, а также разное время на загрузку или выгрузку зерновозов, учитывая разное техническое и технологическое состояние элеваторных и портовых мощностей. Вполне понятно, что такой рост стоимости увеличит расходы грузоотправителя, что соответственно повлияет на аграриев - производитель будет недополучать доход", - сказал он.

Горбачев подчеркнул, что стоимость пользования частными зерновозами сейчас втрое меньше той, которую хочет получить УЗ. Такая ситуация может привести к тому, что грузоотправители начнут отказываться от пользования вагонами УЗ в пользу частных зерновозов, которых достаточно на рынке.

"По нашему мнению, сейчас не совсем хорошо выбранное время для введения в действие нового Договора на перевозку. Особенно, когда возникла экономическая турбулентность на мировых рынках из-за паники, связанной с распространением коронавируса и борьбой на нефтяном рынке, которая непосредственно влияет на экономическую ситуацию в стране. Кроме того, зерновой маркетинговый год начинается 1 июля и изменение правил игры, равно как и стоимости перевозок среди текущего маркетингового года, повредит стабильности экспортных поставок - выполнению уже законтрактованных объемов экспорта зерна", - пояснил Горбачев.

Он добавил, что УЗА предлагает перенести введение в действие новой редакции Договора до 1 июля 2020 года.

Против нового Договора и цементники. Для цементных компаний плата за пользование вагонами УЗ под грузовыми операциями в 2019 году могла составить при использовании около 68 тыс. вагонов-цементовозов: 1 сутки -105,93 грн/вагон (7,2 млн грн), 45 ч - 748,01 грн/вагон (50,8 млн грн), 2 суток - 922,14 грн/вагон (62,7 млн грн).

С введением с 1 апреля 2020 года новых ставок за пользование вагонами УЗ под грузовыми операциями, при тех же объемах перевозок за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года (использование около 68 тыс. вагонов-цементовозов) плата составит: 1 сутки - 1 041,60 грн/вагон (70,8 млн грн), 45 ч - исключено, 2 суток - 2 083,20 грн/вагон (141,6 млн грн).

Можно констатировать, что с 1 апреля 2020 плата ставок за пользование вагонами УЗ под грузовыми операциями возрастет: за 1 сутки - почти в 10 раз, за 2 суток - в 2,3 раза.

Представители отрасли предлагают УЗ зеркальную ответственность - с 1 апреля 2020 года за несвоевременную доставку как грузов в частных вагонах, арендованных вагонах и вагонах УЗ, перевозчик, то есть УЗ, платит штраф (неустойку). Например, для вагона цементовоза: 1 день - 1 041,60 грн/вагон; 2 суток - 2 083,20 грн/вагон; 3 суток - 3 124,80 грн/вагон; 4 суток - 4 166,40 грн/вагон; 5 суток - 5208 грн/вагон и т.д.