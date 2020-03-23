У Києві відсьогодні громадським транспортом зможуть користуватися лише окремі категорії працівників. Перевозитимуть виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках, а також співробітники стратегічних підприємств.

Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки, яку видаватимуть в КМДА. Перевезення громадським транспортом зупинили і кілька обласних центрів - переважно на заході України.