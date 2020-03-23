У Києві запрацював карантинний режим роботи транспорту [ Редактировать ]
У Києві відсьогодні громадським транспортом зможуть користуватися лише окремі категорії працівників. Перевозитимуть виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста.
Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках, а також співробітники стратегічних підприємств.
Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки, яку видаватимуть в КМДА. Перевезення громадським транспортом зупинили і кілька обласних центрів - переважно на заході України.
по теме
Схема движения общественного транспорта Киева на период ограничений
Схема движения общественного транспорта Киева для тех, кто будет ездить по пропускам
В каждой единице транспорта Киева будут дежурить по два полицейских
Они будут проверять наличие разрешений на проезд и следить за соблюдением санитарных правил
Киев останавливает пассажирские перевозки - Аваков
С 22 марта Киев останавливает пассажирские перевозки из-за коронавируса
Киев увеличил количество маршруток
На улицы выехали 200 дополнительных автобусов
У Києві другий день триває транспортний хаос
Рух на всіх мостах ускладнено у бік правого берега. Метро не працює, люди скупчуються на зупинках громадського транспорту