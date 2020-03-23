Про ситуацію поблизу Красногорівки докладніше розкаже Руслан Смєщук.

Холод, мерзла, сира земля та окопи з бійницями. Такий вигляд зараз мають нульові позиції української армії під Красногорівкою. Хоча ще нещодавно повітря прогрівалося до плюс дев'ятнадцяти.

Зараз на Донбасі раптово знизилась температура, пішли рясні, холодні дощі та навіть мокрий сніг. І от така погода, та загроза коронавіруса впливає навіть на дію передової.

На цій ланці оборони інтенсивність бойових дій відчутно знизилася, розповідають військові.

Тихон, військовослужбовець Збройних сил України:

За последние сутки провокацій не було, може у них там тоже коронавірус, тоже немножко успокоились. А так снайпер простреливает, иногда работают миномети.

Звісно, цілковитої тиші тут немає. Іноді супротивник відкриває вогонь з кулеметів. Але це, найімовірніше, стрільба не на ураження, а з остраху, що до них може наблизитися українська розвідка.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

С пулеметом ночью простреливали периодично. Я б не сказал что сильно прицельно. Ну так прилетело.

Однак раніше тут точилися інтенсивні бойові дії.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Міномети 82 и 120 мм работают, сейчас, саме стали работать последний месяц намного чаще.Слишим БМП, так у них чуємо. Все у них там есть.

При цьому часто це скомбіновані обстріли. Коли ворожі розрахунки працюють спільно зі снайперами.

Тіхон, військовослужбовець Збройних сил України:

Они подстраивают миномет,снайпер. Работают в паре, те острелялись, потом смотрят пошло движения.

Та поки тихо й прохолодно, головний бліндаж на позиції - не там, де зброя. А ось тут.

Банька,уже 2 года она у нас. Моет нас. В чистоте нас держить, щоб никакой вирус нас не брал. Протапливаем.

У потенційно антисанітарних умовах війни, цю лазню - гордість підрозділу - в розібраному вигляді вояки завжди привозять на передову. Куди б їх не занесла чергова ротація.