Посадовців уряду Гончарука підозрюють у службовій недбалості щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Про це повідомляють на сторінці САП. Розпочато кримінальне провадження. За інформацією правоохоронців, ще наприкінці січня на адресу прем'єр-міністра були скеровані листи від секретаря РНБО. йшлося про необхідність обмежити експорт і реекспорт продукції, аби недопустити поширення коронавірусу. Однак, Кабмін листи проігнорував, зазначили в САП.

Олексій Гончарук уже відповів на звинувачення. На сторінці у Фейсбуці запевнив, що завчасно створили штаб, перейшли у стан підвищеної готовності та почали активно співпрацювати з ВООЗ ще до отримання листа з РНБО. Що ж до заборони експорту, її планували запровадити після підтвердження першого випадку зараження. Але уряд змінився, зазначив Гончарук.