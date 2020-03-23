Одним із лідерів за кількістю хворих на коронавірус залишається Буковина - офіційно підтверджено 25 випадків. Одна жінка померла. В області шукають місця, де зможуть розмістити хворих у разі загострення ситуації.

Та чи вистачить усім ліжок? Єдиним порятунком для пацієнтів залишаються благодійники. Продовжать мої колеги

Реабілітаційний центр при Свято-Вознесенському Банченському монастирі по праву можна назвати одним із найкращих в Україні. Тут лікують вихованців дитячого будинку. Спеціальні ванни, сауни, тренажери для відновлення опорно-рухового апарату. І найсучасніша лабораторія. Інноваційні прилади дають змогу за лічені хвилини провести необхідні аналізи.

Анна Жар, лікар-лаборант:

Це в нас гематолог - він автоматичний аналізатор. За допомогою нього можемо визначити загальний аналіз крові. Навіть зразу можна роздрукувати.

Є тут і палати. У терапії кілька кисневих концентраторів. Їх використовують при нетяжких пневмоніях та бронхітах. Маніпуляційні водночас є й денним стаціонаром. Реанімація обладнана найсучаснішими приладами: дефібриляторами, концентраторами та апаратами штучної вентиляції легень.

Ієрей Андрій, священник Свято-Вознесенського Банченського монастиря:

Якщо буде багато хворих, ми навіть не помістимося ніде. Ні в Герцу нас не візьмуть, бо дуже навантаження буде на лікарню. І наші ці апарати дітей, звичайно, спасуть. Бо нададуть велику допомогу. Коли їм недостатньо кисню в легенях - ці апарати допоможуть.

У центрі працює висококваліфікований медичний персонал: педіатри, невропатологи, фізіотерапевти. За потреби залучатимуть і лікаря-реаніматолога. В усіх чималий досвід роботи. Сьогодні співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко приїхав у Центр. Із перших днів заснування дитячого притулку дбає про його вихованців.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Поскольку пришла беда, приходится использовать его, не дай Бог что-то случится, стучим по дереву. Надеемся на лучшее. Но мы готовы тут лечить детей. И аппараты вентиляции у нас есть, все лекарства закуплены.

Центр забезпечений усім необхідним: медикаментами, спецпрепаратами, обладнанням. А відсьогодні й тест-системами для виявлення коронавірусу.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Это мы привезли прямо из Китая. Это то, чем пользовались китайцы, когда определяли больных коронавирусом - первые 40 я привез сейчас. И когда в ребенка высокая температура, он понадобится. Он покажет. Мы привезли 6 тысяч масок, для того, чтобы раздать прихожанам на службу, чтобы людей обезопасить.

Найближчим часом у Центр привезуть іще 12 апаратів штучної вентиляції легень. Працюють - на випередження.

Михайло Жар, настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря:

Я отвечаю за этих детей перед Богом и перед государством. Я хотел, чтобы было все нормально, хорошо. И я не мог спать по ночам. Когда я пришел и просил помощи у вас. А сегодня у нас, как вы видели - и костюмы есть, и лекарства. Дай Бог, чтоб было все хорошо.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

В детском доме находится 425 детей, очень много детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями, для которых опасна эта инфекция. Поэтому мы очень ответственно и Владыка, и врачи относятся к тому, что может быть. Поэтому позаботились так, чтоб подготовить всю аапаратуру. И лекарства, и средства защиты, и аппараты искусственного дыхания, и койки, все готово чтобы если не дай Бог прийдет беда, то ее побороть.

У разі потреби в центрі можуть розмістити сотню пацієнтів, кажуть медики. Перепрофілююють і готель поруч із собором. Розраховувати можуть лише на власні сили. Адже допомоги від держави - жодної. І такі ситуації наочно показують рівень розвитку медицини в країні, розповідає Юрій Бойко.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Надо внести изменения в бюджет, увеличить финансирование медицины, закупить лекарства, закупить оборудование - то, что, собственно говоря, сделано здесь, сделать по всей стране. И тогда будет все нормально. Люди будут уверены и не будут бояться так, как сегодня боятся, понимая, что власть не может их защитить.

Окрім медпрепаратів, центр забезпечений і засобами захисту й дезінфекції. Маски планують передати також вірянам, які відвідують богослужіння.