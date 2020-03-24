Лідери G20 обговорять ситуацію з коронавірусом у режимі відеоконференції [ Редактировать ]
Екстрена конференція лідерів G20 відбудеться 26 березня у форматі відеоконференції. Обговорять ситуацію з коронавірусом.
Про це повідомило у вівторок агентство Kyodo з посиланням на джерела в японському уряді. Конкретний час конференції ще узгоджується.
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