Китайское правительство разрешило гражданам въезд и выезд в провинции Хубэй.

Об этом пишет CTV News.

По информации, с 8 апреля китайские власти снимут запрет на проезд транзитом и заново запущено сообщение города с остальными провинциями страны.

"С 00:00 часов 25 марта, за исключением района города Ухань, в провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд",- отмечается в сообщении.

Известно, что город Ухань полностью победит коронавирусную инфекцию до конца марта, но городские власти должны контролировать здоровье граждан, чтобы не допустить новых вспышек заболевания.

Напомним, что в городе Ухань уже несколько дней не фиксируют новых случаев заражения коронавирусом.