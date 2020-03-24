Ухань возвращается к жизни: в эпицентре коронавируса появляются люди [ Редактировать ]
Китайское правительство разрешило гражданам въезд и выезд в провинции Хубэй.
Об этом пишет CTV News.
По информации, с 8 апреля китайские власти снимут запрет на проезд транзитом и заново запущено сообщение города с остальными провинциями страны.
"С 00:00 часов 25 марта, за исключением района города Ухань, в провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд",- отмечается в сообщении.
Известно, что город Ухань полностью победит коронавирусную инфекцию до конца марта, но городские власти должны контролировать здоровье граждан, чтобы не допустить новых вспышек заболевания.
Напомним, что в городе Ухань уже несколько дней не фиксируют новых случаев заражения коронавирусом.
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