Можно с уверенностью сказать, что мы потратили два месяца впустую, упорно игнорируя рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Она призывала к масштабному проведению тестов, и многие страны (Китай, Южная Корея, Россия, Тайвань) так и делали. А у нас были проведены "смешные" 700-800 тестов при том, что из стран, где бушует коронавирус, в Украину вернулись десятки, если не сотни тысяч наших граждан.

Как мы дошли до этого и кто виноват - надо разбираться потом, но очевидно, что:

1) тестов не было;

2) врачам указывали их "беречь".

В итоге объявленные официально данные об инфицированных не могут вызывать доверия.

Тестирование - это не просто измерение, чтобы знать, сколько болеет. Это единственный путь купирования пандемии: тестируем всех, у кого есть симптомы ОРВИ, особенно тех, кто вернулся из стран с пандемией. Если тест положительный - тестируем ВСЕХ, с кем этот человек контактировал; изолируем всех положительных. То есть рвем цепочки передачи вируса.

Однако вместо разумного поведения власть начала быстро и крайне непрофессионально применять различные ограничительные меры к украинскому обществу вообще. Как будто карантины и чрезвычайные положения могут заменить тесты и лекарства. Не говоря уже о том, что некоторые введенные ограничения могут оказаться опаснее самой болезни.

Эксперты утверждают, что принимать чрезвычайные меры с ограничениями - например, запрещать хождение по улицам без уважительной причины, целесообразно только в наиболее пораженных регионах, как это сделано в Италии. Там такими мерами охвачена территория, где проживает четверть населения страны. Для Украины это особенно важно, поскольку излишняя чрезвычайщина обрушит бюджет и лишит государство средств для борьбы с болезнью.

Ряд высших чиновников активно агитируют за "закручивание гаек" и введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей Украине только для того, чтобы укрепить личную власть. Проявляется это и на местном уровне, в том числе и как форма легализации радикалов. Так, в Киеве той же так называемой "Муниципальной варте" уже предоставили полицейские функции, что прямо противоречит украинскому законодательству.

Поэтому для сохранения в стране демократии даже в условиях ЧП необходимо срочно использовать все возможные формы эффективного парламентского контроля над силовыми структурами.

Ключевым вопросом остается адекватное информирование населения. Авторитетные специалисты должны спокойно объяснять, как следует себя вести при тех или иных симптомах. В частности, не заниматься самолечением. Необходимо срочно принять меры для обеспечения клиник всеми средствами и оборудованием, рекомендованным и сертифицированным ВОЗ. Отменить все абсурдные ограничения, введенные при Супрун, на приобретение необходимых лекарственных средств и оборудования в России. И наконец, принять решение о блокировании любых шагов по продолжению преступной медреформы имени Супрун.

Стране нужны эффективные медицинские и организационные мероприятия - тестирование, качественное лечение, изолирование инфицированных, а не явно избыточное ограничение прав и свобод граждан.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"