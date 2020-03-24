Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. З потужних мінометів випустили чотири десятки мін біля Новотошківського, з протитанкового ракетного комплексу цілили поблизу Шумів.

Від початку цієї доби бойовики з гранатометів обстріляли укріплення наших захисників в районі Березового і Красногорівки.

Холод, мерзла, сира земля та окопи з бійницями. Такий вигляд зараз мають нульові позиції української армії під Красногорівкою. Хоча ще нещодавно повітря прогрівалося до плюс дев'ятнадцяти.

Зараз на Донбасі раптово знизилась температура, пішли рясні, холодні дощі та навіть мокрий сніг. І от така погода, та загроза коронавіруса впливає навіть на дію передової.

На цій ланці оборони інтенсивність бойових дій відчутно знизилася, розповідають військові.

Тихон, військовослужбовець Збройних сил України:

За последние сутки провокаций не было, может у них там тоже коронавирус, тоже немножко успокоились. А так снайпер простреливает, иногда работают минометы.

Звісно, цілковитої тиші тут немає. Іноді супротивник відкриває вогонь з кулеметів. Але це, найімовірніше, стрільба не на ураження, а з остраху, що до них може наблизитися українська розвідка.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

С пулеметом ночью простреливали периодично. Я б не сказал что сильно прицельно. Ну так прилетело.

Однак раніше тут точилися інтенсивні бойові дії.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Минометы 82 и 120 мм работают, сейчас, самэ стали работать последний месяц намного чаще слышим БМП, так у них чуемо. Все у них там есть.

При цьому часто це скомбіновані обстріли. Коли ворожі розрахунки працюють спільно зі снайперами.

Тіхон, військовослужбовець Збройних сил України:

Они подстраивают миномет, снайпер. Работают в паре, те острелялись, потом смотрят пошло движения.

Та поки тихо й прохолодно, головний бліндаж на позиції - не там, де зброя. А ось тут.

"Банька, уже два года она у нас. Моет нас. В чистоте нас держит, чтоб никакой вирус нас не брал. Протапливаем".

У потенційно антисанітарних умовах війни, цю лазню - гордість підрозділу - в розібраному вигляді вояки завжди привозять на передову. Куди б їх не занесла чергова ротація.