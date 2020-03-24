Вулицями індійської провінції Ченнаї провезли скульптуру слона в натуральну величину із захисною маскою на хоботі. Завдяки такій креативній інфокампанії влада намагається переконати індійців закривати обличчя, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом.

З огляду на збільшення кількості інфікованих, в країні від середи зупиняють усі внутрішні пасажирські перевезення. А також готують інші карантинні обмеження.