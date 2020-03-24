Індусів навчатимуть закривати обличчя на прикладі коронавірусного слона [ Редактировать ]
Вулицями індійської провінції Ченнаї провезли скульптуру слона в натуральну величину із захисною маскою на хоботі. Завдяки такій креативній інфокампанії влада намагається переконати індійців закривати обличчя, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом.
З огляду на збільшення кількості інфікованих, в країні від середи зупиняють усі внутрішні пасажирські перевезення. А також готують інші карантинні обмеження.
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