Во вторник, 24 марта, в посольстве Китая вместе с послом Китайской Народной республики Фан Сяньжуном открыли телемост с ведущими китайскими врачами. В городах Китая уровень заболеваемости идет на спад, поэтому их опыт неоценим.

Коронавирус стал вызовом номер один для всего мира. Объединить усилия очень важно для победы. Мы еще в начале борьбы с пандемией, и хотели бы получить советы и навыки, которые получили наши китайские партнеры. Это первая встреча в подобном формате. Хочу поблагодарить КНР и лично посла Фан Сяньжуна. За быструю реакцию и организацию этого телемоста. Ведь их опыт будет нам особенно нужен в ближайшие 2 недели.