Говорить о возобновлении занятий в школах Киева пока рано - Кличко [ Редактировать ]
Говорить о сроках возобновления учебного процесса в школах Киева пока рано. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщает сайт Киевской городской госадминистрации.
"12 марта мы приостановили учебный процесс в школах и высших учебных заведениях столицы. А также - в детских садах... Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса. Потому что борьба с болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется - тогда мы сможем говорить о восстановлении обучения", - отметил столичный градоначальник.
Он отметил, что власти Киева делают все возможное, чтобы школьники продолжали свое обучение дистанционно.
"Сегодня учителя дают задания и учебные программы школьникам онлайн. Также телеканал "Киев" транслирует телеуроки. И они пользуются большой популярностью. Видео уроков можно посмотреть также на Youtube-канале и на странице канала "Киев" в Facebook", - сообщил глава КГГА.
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