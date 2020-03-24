Лікарі Києва діагностуватимуть пацієнтів на коронавірус у домашніх умовах - Віталій Кличко

Тим часом столичних медиків уже забезпечили швидкими тест-системами на COVID-19, про це повідомив мер Віталій Кличко. Тож київські лікарі зможуть діагностувати пацієнтів у домашніх умовах. Також мер додав, що у лікарнях міста вже є понад 300 апаратів штучної вентиляції легенів