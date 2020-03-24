В Украине уже 97 случаев заражения коронавирусом - Ляшко [ Редактировать ]
Во вторник, 24 марта, число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 97. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, за прошлые сутки на территории нашей страны было зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной болезни. Из них 10 - в Киевской области, один - в Тернопольской области. Всего по Украине - 84 случая заражения вирусом COVID-19.
"Сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это люди, которые были в контакте с прошлыми случаями, которые у нас были в Черновицкой области. То есть динамика увеличивается", - сказал Ляшко.
Таким образом количество зараженных приближается к сотне - 97 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
по теме
Режим карантина: в Украине снизилась заболеваемость ОРВИ
МОЗ призвало граждан и дальше придерживаться режима карантина
За украинцами на самоизоляции будут следить - МВД
Полицейские будут выборочно проверять соблюдения карантина тех, кто ушел на самоизоляцию
Доставка продуктов на дом: ТОП лучших онлайн-сервисов
Все мы понимаем, что самоизоляция - важнейший шаг на пути к прекращению пандемии
Украинцев на карантине могут начать контролировать через смартфоны
В Польше жителей на карантине обязали делать регулярные селфи через специальное приложение
В "АТБ" вводят "пенсионный час"
В сети супермаркетов "АТБ" вводят "пенсионный час"