Во вторник, 24 марта, число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 97. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, за прошлые сутки на территории нашей страны было зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной болезни. Из них 10 - в Киевской области, один - в Тернопольской области. Всего по Украине - 84 случая заражения вирусом COVID-19.

"Сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это люди, которые были в контакте с прошлыми случаями, которые у нас были в Черновицкой области. То есть динамика увеличивается", - сказал Ляшко.

Таким образом количество зараженных приближается к сотне - 97 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.