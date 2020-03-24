Триває карантин і у столиці. Містянам радять не виходити на вулицю без нагальної потреби. Кафе, кінотеатри, торгові та розважальні центри мають бути зачинені. А в аптеках, за інформацією МОЗ, сьогодні вже мають бути медичні маски. Чи справді це так і чи дотримуються карантинних обмежень у Києві? - перевіряла Катерина Сривкова.

Ми знаходимося на вулиці Хрещатик. Зазвичай це одне з найбільш людних місць у столиці. Втім, нині його не впізнати - тут незвично порожньо. Але, не усі кав'ярні зачинені.

Попри карантин, деякі кіоски і далі продають каву.

Там далі працюють, через дорогу працюють, сигаретні ларьки працюють, от і ми працюємо.

Більшість людей таки носить медичні маски, але не всі. Олексієві доводиться щодня виходити на вулицю, проте вірус хлопця не лякає.

Олексій, мешканець Києва:

А что мне делать с собакой? Гулять с собакой нужно, конечно. Ну и в магазины, понятно, бывает, хожу.

У МОЗ повідомили: відсьогодні всі аптеки мають бути забезпечені медичними масками. Втім, нам не вдалося купити жодної.

А будуть якісь поставки? - Не знаю. Нам ніхто нічого не каже, на жаль.

Спорожніли дитячі та спортивні майданчики - їх відгородили червоною стрічкою. Ми не помітили жодної людини, яка б просто гуляла на вулиці. Натомість, цей майданчик, користуючись нагодою, лагодять - поки немає дітей.

Петро, будівельник:

Чтобы инфекция не расходилась больше, так делаем, чтобы подготовить. Когда пройдет эпидемия, чтобы людям уже более-менее было хорошо гулять с детьми.

Перед супермаркетом черга, адже всередині одночасно може бути лише кількадесят людей - тут обмежень дотримуються. Люди в черзі стоять подалі одне від одного. Кількість покупців, які заходять, регулює охорона, а на вході вимірюють температуру.

Ліля, жителька Києва:

Мало людей, расстояние между людьми есть, никто ни с кем не соприкасается. Нас пока все устраивает, а что будет потом - посмотрим.

Деякі супермаркети запроваджують "годину для пенсіонерів" - з 9 до 10 ранку впускать тільки літніх людей. Міська влада вже найближчим часом може посилити контроль за дотриманням карантинних вимог.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Ситуація ще контрольована, але якщо вона буде різко погіршуватись, у нас не буде іншого виходу, як максимально обмежувати пересування містом, закривати в'їзди та виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування містом людей. Все, що я зараз перерахував, - все це можливо.

Карантинні заходи в Україні діятимуть до 3 квітня. Втім, в разі необхідності їх можуть продовжити.