"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует продолжения диалога о примирении. Об этом заявил Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Сегодня уже ясно, что многие в Зе-команде не хотят вести страну к миру. Пообещав на выборах урегулировать конфликт, они просто обманули украинский народ. Теперь, объединившись с радикальными националистами, эти политические оборотни пытаются не допустить диалога с Донбассом и сорвать создание Консультативного совета при переговорной группе в Минске", - отметил оппозиционный политик.

Он подчеркнул, что блокируя диалог с представителями Донецка и Луганска, эти "слуги" становятся основой партии войны.

"Они не хотят работать над выполнением Минских соглашений. Саботируют реализацию решений, достигнутых в Париже лидерами Нормандской четверки. Вместо этого они выискивают все новые иезуитские причины, почему на Донбассе должна продолжаться бойня. И их совершенно не беспокоит, что эти политические интриги оборачиваются смертями и разорением, бедствиями и нищетой. Вчера "патриотизмом" прикрывали корысть. Сегодня - им прикрывают безответственность и глупость", - акцентировал народный депутат.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает полную поддержку мирному процессу. Мы требуем от украинской власти создать все условия для продолжения диалога о примирении с участием представителей Донецка и Луганска. Безоговорочно и последовательно выполнять все взятые на себя обязательства перед народом Украины и нашими международными партнерами. И очистить власть и политическую команду Президента от всех оборотней и прислужников партии войны", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Украине нужен мир. Это ощущается еще более остро на фоне эпидемического бедствия, обрушившегося на нашу страну. Хватит сочинять новые поводы, почему на Донбассе должны и дальше гибнуть люди. Почему страна должна платить за войну и выживать, рассеченной стенами и линиями разграничения?

Не можете помочь стране и выполнить свои предвыборные обязательства - сложите свои мандаты. Уйдите с дороги украинского народа к миру и единству!" - резюмировал Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".