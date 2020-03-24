Всего за один день число погибших в результате вспышки коронавируса в Италии выросло на 743 человека. Таким опровергнуты данные о снижении смертности, а число жертв эпидемии достигло 6 820. Об этом во вторник, 24 марта, заявил глава Агентства гражданской защиты, передает Reuters.

В понедельник, 23 марта от вируса COVID-19 в Италии погибло 602 человека, в воскресенье - 650, а в субботу - 793, что является самым высоким показателем смертности с начала эпидемии, выявленной 21 февраля.

По данным Агентства гражданской защиты, за последние сутки общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии достигло 69 176, что на 8,2% больше, чем днем ранее - 63 927.

Из общего количества инфицированных 8 326 человек полностью выздоровели. Вместе с тем, в реанимации находится 3 396 итальянцев.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в регионе Ломбардия на севере страны. Здесь зафиксировано 30 703 случаев заражения, и 4 178 человек погибли.