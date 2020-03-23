В Италии уменьшилось количество жертв коронавируса [ Редактировать ]
От COVID-19 в Италии за сутки погибли 602 человека.
Об этом сообщает Metro.
Но по словам главы службы гражданской обороны страны Андделло Бюррелли, количество летальных случаев в Италии уменьшилось.
"В Италии вторые сутки подряд фиксируют уменьшение количества смертей от коронавируса",- заявил Бюррелли.
Известно, что на 23 марта в Италии зафиксированы 63928 случаев инфицирования коронавирусом, больше 6000 – летальные.
Раннее мы сообщали, что в Италии зафиксирован антирекорд по погибшим от коронавируса - 627 человек за сутки.
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