От COVID-19 в Италии за сутки погибли 602 человека.

Об этом сообщает Metro.

Но по словам главы службы гражданской обороны страны Андделло Бюррелли, количество летальных случаев в Италии уменьшилось.

"В Италии вторые сутки подряд фиксируют уменьшение количества смертей от коронавируса",- заявил Бюррелли.

Известно, что на 23 марта в Италии зафиксированы 63928 случаев инфицирования коронавирусом, больше 6000 – летальные.

Раннее мы сообщали, что в Италии зафиксирован антирекорд по погибшим от коронавируса - 627 человек за сутки.