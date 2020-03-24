В Италии вылечили первого пациента с коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 24 марта, стало известно, что из больницы города Павия (Италия) выписали 38-летнего жителя города Кодоньо, которого считают первым инфицированным коронавирусом в стране. Об этом сообщает ANSA.
Известно, что мужчину 19 марта госпитализировали в больницу в Лодиджани, впоследствии его в тяжелом состоянии переместили в реанимацию в Павии. 9 марта он начал самостоятельно дышать, а 23 марта Маттиа выписали из больницы.
После своей выписки из больницы он записал аудиообращение, в котором призвал людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Мужчина рассказал, что пробыл в реанимации 18 дней, затем его направили в отделение инфекционных болезней, где он начал снова контактировать с реальным миром.
"Профилактика необходима для того, чтобы не распространять инфекцию. Мне очень повезло, что меня вылечили", - сказал Маттиа.
Ранее сообщалось, что на острове Пасхи зафиксировали первый случай коронавируса.
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