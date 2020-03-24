Допомагають медикам і на передовій. Попри карантин, на Донбасі сьогодні лунали постріли. Ворог порушив режим тиші сім разів.

Тим часом, військові волонтери привезли захисні засоби для місцевих лікарень.

Чисті алеї. Привітні пацієнти. Прифронтова Луганщина. На перший погляд, і не скажеш, що поблизу вибухають міни і снаряди.

Це - Нижнянський психоневрологічний диспансер, і він розташований лише за кілька кілометрів від лінії фронту. Періодично тут чути вибухи. 155 пацієнтів потребують особливої уваги, але попри близькість до лінії фронту та протикоронавірусні заходи, про цих людей не забувають.

Лілія Антанюк, співробітниця закладу:

Выстрелы? У нас ничего не меняется с выстрелами. Мы ежедневно ходим на работу, с утра до вечера, без сокращений. Работа есть работа.

Сьогодні вже вкотре до закладу приїхали військові й привезли гуманітарну допомогу.

Спеціальні медичні та функціональні меблі, засоби гігієни та через коронавірус - збільшений дезінфекційно-санітарний кейс.

Борис Кутовий, координатор ініціативи "Допомога Схід":

Ми, українські військові, розуміємо головний обов'язок захищати рідну землю із зброєю в руках. Але розуміємо зо повинні підтримувати наших співвітчизників які мешкають в прифронтовій зоні.

Зараз заклад на карантині, тож усе привезене стане в нагоді.

Тетяна Осьміна, директорка Нижнянського психоневрологічного інтернату:

Виключили відвідини родичами, спілкуємося лише по телефону, чи через Skype. Хворих, слава Богу, немає, диззасоби - є.

А всього за декілька кілометрів звідси розташоване ще одне прифронтове селище - Тошківське. Сюди до місцевої амбулаторії військові також завезли дезінфектори й санітарні витратні матеріали.

Ольга Коваленко, медсестра:

И в ближайшем поселке и люди из города приезжают и говорят, что нет масок. А я никуда не езжу. - І як люди вирішують цю проблему? Шьют сами. Люди ,мне кажется, пока не думают, что с ними будет как в Италии.

Усе це - чергова партія медичного устаткування і матеріалів, передана в рамках гуманітарної ініціативи ЗСУ "Допомога-Схід".

Сергій Наєв, т.в.о. командувача ОС ЗСУ: