Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах, картинках и прозе [ Редактировать ]
Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - это один из самых главных праздников в церковном календаре, дата которого не меняется. Ежегодно он празднуется в один и тот же день. Так, католическая церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы сегодня, 25 марта, а в православии этот праздник приходится на 7 апреля.
Поздравьте своих близких с этим светлым праздником, а мы собрали для вас поздравления в стихах и прозе.
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
***
В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
Пусть Благовещение подарит
Тепло, любовь и доброту,
Улыбок радостных добавит,
Исполнит давнюю мечту!
А Богородица Святая
Во всех делах пускай хранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!
***
Поздравляю с большим христианским праздником - Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!
***
Благовещенье пришло,
В каждый дом стучится,
Вам желаю лишь с теплом
К ближним относиться.
Чтобы вера день за днем
Только укреплялась.
Чтоб во всех делах - подъем,
Чтоб мечты сбывались.
Душа пусть в чудо верит,
Господь хранит тебя,
Судьба откроет двери
Все беды отведя.
Я дней желаю мирных,
Прожить тебе лет двести,
И слышать от любимых
Одни благие вести.
***
Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!
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