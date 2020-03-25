Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - это один из самых главных праздников в церковном календаре, дата которого не меняется. Ежегодно он празднуется в один и тот же день. Так, католическая церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы сегодня, 25 марта, а в православии этот праздник приходится на 7 апреля.

Поздравьте своих близких с этим светлым праздником, а мы собрали для вас поздравления в стихах и прозе.

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

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В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

Пусть Благовещение подарит

Тепло, любовь и доброту,

Улыбок радостных добавит,

Исполнит давнюю мечту!



А Богородица Святая

Во всех делах пускай хранит,

Надеждой тихо согревает

И на успехи вдохновит!

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Поздравляю с большим христианским праздником - Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

***

Благовещенье пришло,

В каждый дом стучится,

Вам желаю лишь с теплом

К ближним относиться.



Чтобы вера день за днем

Только укреплялась.

Чтоб во всех делах - подъем,

Чтоб мечты сбывались.

Душа пусть в чудо верит,

Господь хранит тебя,

Судьба откроет двери

Все беды отведя.



Я дней желаю мирных,

Прожить тебе лет двести,

И слышать от любимых

Одни благие вести.

***

Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!