Когда Троица в 2020 году [ Редактировать ]
Троица отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи - Светлого Христового Воскресения. В 2020 году один из основных праздников в православном календаре - День Святой Троицы будут отмечать в начале июня - 7 числа.
Так как праздник припадает на воскресенье, понедельник, 8 июня, автоматически становится выходным.
Этот праздник был установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Название праздника означает единство Святого Духа, Бога-отца и Бога-сына.
Считается, что Святой Дух сошел в виде огненных языков. Огонь означал способность и силу опалять грехи, очищать, освящать и согревать человеческую душу. В
В этот день принято считать, что человеческая душа под действием Божьей благодати расцветает плодами добродетели.
Напомним, что сейчас длится самый строгий пост в году - Великий пост. Закончится он 18 апреля. Мы расписали меню для тех, кто придерживается питания в это время.
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