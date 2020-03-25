Как вернуть деньги за отмененные рейсы (инструкция) [ Редактировать ]
Для того, чтобы вернуть деньги за отмененные "Международными авиалиниями Украины" рейсы есть несколько вариантов. Об этом пишет "РБК-Украина".
Пассажирам нужно обратиться по специальной форме обратной связи на сайте авиакомпании. В МАУ уточнили, что сейчас все опции, доступные пассажирам отмененных рейсов, есть на сайте компании.
Первый вариант - отложить путешествие после 4 апреля по тому же маршруту в том же классе.
Второй - "отменить путешествие" и "вернуть деньги за билет или ту его часть, которая не была использована из-за отмены рейсов".
Третье решение - "обменять неиспользованный билет или его неиспользованную часть на именной промо-код с дополнительным бонусом в 25% стоимости неиспользованного билета".
При этом заменить билет на полет спецрейсом для возвращения из-за границы невозможно, поскольку при отмене регулярного рейса "он выводится из системы бронирования, исчезает из нее".
Спецрейс для вывоза украинцев домой заводится в систему по другому алгоритму. Система не видит связи между отмененным регулярным рейсом и спецрейсом, поэтому такое перебронирование технически невозможно.
Там отметили, что цены на спецрейсы не выше, а наоборот - ниже, чем обычные билеты. Эти цены одинаковые для всех пассажиров и рассчитываются по себестоимости кресла, рассказали в МАУ.
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