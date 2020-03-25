В Китае от нового хантавируса умер первый человек [ Редактировать ]
В Китае умер первый человек, инфицированный новым хантавирусом. Об этом сообщает China Global Times.
Смертельный случай был выявлен у мужчины из китайской провинции Юньнань, который скончался, когда возвращался на работу в автобусе.
Китайские власти также проверили 32 других пассажира, которые ехали на том же автобусе, что и умерший, чтобы проверить, не были ли они заражены.
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