У страны нет времени ждать. ОПЗЖ готова голосовать за необходимые для страны и людей законы. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 24 марта.

Политик подчеркнул, что в ближайшее время нужно провести внеочередное заседание Верховной Рады и внести изменения в госбюджет-2020, чтобы увеличить финансирование медицины и медработников, обеспечить социальную защиту людей и поддержку экономике страны. Но предостерег власть от попытки использовать внеочередное парламентское заседание, как площадку для голосования за решения, которых требуют внешние кредиторы (речь идет о законопроекте об открытии рынка земли, - ред.).

""Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала пакет антикризисных мер, которые необходимы для экономики, для бизнеса, для людей, для восстановления отечественной медицины. Сегодня это общие задачи для всех ответственных политиков. Мы готовы их обсуждать с коллегами по парламенту, принять участие во внеочередном заседании, и голосовать за принятие таких решений. Но мы категорически не будем поддерживать законы, которые диктует МВФ. В частности, о продаже земли", - сказал Сопредседатель фракции.

Юрий Бойко подчеркнул, что если требования МВФ идут в разрез с безопасностью страны - они не должны приниматься парламентом.

"В мире сейчас распространение эпидемии нового вируса. Это непредвиденный, форс-мажорный случай. Сейчас правительство должно по-другому, очень ответственно и серьезно подойти к переговорам с МВФ. Мы, ведь лишнего не требуем, мы, как любая страна, должны защищать себя и своих людей. Если требования Международного валютного фонда идут в разрез с задачи поддержания отечественной экономики, если возникают ограничения для помощи людям - такие условия не могут быть приняты", - сказал народный депутат.

Он также акцентировал внимание на мерах безопасности при подготовке и проведении внеочередного заседания ВР. "Учитывая, что тесты выявили вирус у нескольких членов парламента, нужно принять все меры, чтобы работа Верховной Рады не подвергала угрозе здоровье многих людей, которые обеспечивают парламентский процесс, и их семей. Нужно искать приемлемую форму", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.