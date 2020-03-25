В Запорожье выявлены четверо заболевших коронавирусом [ Редактировать ]
В Запорожье введена чрезвычайная ситуация - в областном центре выявлены четверо заболевших коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Запорожской мэрии.
Все инфицированные недавно вернулись из-за границы: двое отдыхали в Египте, еще двое - в Куршевеле. Возраст заболевших — 41, 52, 53 и 55 лет. Сейчас проверяют всех, кто с ними контактировал.
Исходя из сложившейся ситуации, решением исполкома Запорожского горсовета с 14.00 25 марта в городе вводится чрезвычайная ситуация.
С 25 марта в Запорожье закрыты все детские и спортивные площадки, закрыты киоски про продаже цветов и сигарет. Заведения общепита могут работать, но только "на вынос. В Энергодаре из-за карантина полностью остановили общественный транспорт.
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