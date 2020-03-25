В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, в Запорожье вводят режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил мэр города Владимир Буряк в Facebook.
Ограничения в городе введут в 14:00.
Мэр города Владимир Буряк призвал граждан не паниковать и не выходить из дома без острой необходимости.
По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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