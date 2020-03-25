Європа потерпає від розповсюдження нелегальних ліків [ Редактировать ]
На фоні поширення коронавірусу в ЄС зросли продажі нелегальних ліків. У межах глобальної спецоперації за участю Європолу за останні кілька тижнів було вилучено близько чотирьох з половиною млн одиниць медзасобів незаконного походження та викрито чотири десятки злочинних груп, що займалися збутом фальсифікату. Головно такий товар продають через Інтернет.
Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:
На жаль, кримінальний світ користується цим. Наші страхи стають для ділків нагодою поживитися. Вражає кількість підроблених ліків, спреїв для дезінфекції та "чудодійних засобів", які продаються онлайн. Ми співпрацюємо з урядами країн-членів, щоб протидіяти цьому та убезпечити наших громадян".
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