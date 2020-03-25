На фоні поширення коронавірусу в ЄС зросли продажі нелегальних ліків. У межах глобальної спецоперації за участю Європолу за останні кілька тижнів було вилучено близько чотирьох з половиною млн одиниць медзасобів незаконного походження та викрито чотири десятки злочинних груп, що займалися збутом фальсифікату. Головно такий товар продають через Інтернет.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії: