Британія змінює стратегію боротьби з коронавірусом - в країні оголосили тритижневий карантин. Донині громадянам радили уникати контактів та поїздок без потреби. Кордони були відкриті, працювали громадські заклади, ходив транспорт.

Жорсткі заходи в інших країнах британський уряд вважав малоефективними. Проте статистика поширення коронавірусу в країні змусила владу змінити думку. Тепер підданим королеви заборонено виходити з дому, закривають крамниці, окрім продуктових, спортзали та церкви. Британія на одинадцятому місці в світі за кількістю інфікованих - їх понад 6 тисяч.