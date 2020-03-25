Передумали: Британія змінює стратегію боротьби з коронавірусом [ Редактировать ]
Британія змінює стратегію боротьби з коронавірусом - в країні оголосили тритижневий карантин. Донині громадянам радили уникати контактів та поїздок без потреби. Кордони були відкриті, працювали громадські заклади, ходив транспорт.
Жорсткі заходи в інших країнах британський уряд вважав малоефективними. Проте статистика поширення коронавірусу в країні змусила владу змінити думку. Тепер підданим королеви заборонено виходити з дому, закривають крамниці, окрім продуктових, спортзали та церкви. Британія на одинадцятому місці в світі за кількістю інфікованих - їх понад 6 тисяч.
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