На Донбасі зберігається напружена ситуація [ Редактировать ]
На Донбасі зберігається напружена ситуація. Супротивник 8 разів за минулу добу обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил. ВМЗ Бойовики застосовували заборонену Мінськом зброю. Біля Травневонго,
Новоолександрівки та Новотошківського ворог випустив два десятки мін важких калібрів, по захисниках Кримського цілив із БМП. З настанням ранку російські окупанти обстріляли околиці Авдіївки з потужних гранатометів та кулеметів. А зі стрілецької зброї - ділянку розведення військ Богданівка-Петрівське. Втрат у Збройних Силах - немає.
по теме
На Донбасі не припиняються ворожі обстріли
Окупанти гатили із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Війна на Донбасі: бойовики продовжують атакувати позиції оборонців
Ворога на Сході карантином не зупиниш. Із ранку на фронті - три ворожі обстріли. З мінометів 82 калібру російські найманці атакували українські позиції поблизу Зайцевого і Павлополя
На Донбасі поранено українських військовослужбовців
Окупанти 10 разів обстріляли українські позиції, застосовуючи заборонене Мінськом озброєння
На Донбасі поранено українських військовослужбовців
Російські найманці застосовували заборонену зброю. Гатили з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Поблизу Зайцевого активізувалися ворожі снайпери
Поранено одного нашого захисника - з Росії саме на цю ділянку фронту прибули російські снайпери