На Донбасі зберігається напружена ситуація. Супротивник 8 разів за минулу добу обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил. ВМЗ Бойовики застосовували заборонену Мінськом зброю. Біля Травневонго,

Новоолександрівки та Новотошківського ворог випустив два десятки мін важких калібрів, по захисниках Кримського цілив із БМП. З настанням ранку російські окупанти обстріляли околиці Авдіївки з потужних гранатометів та кулеметів. А зі стрілецької зброї - ділянку розведення військ Богданівка-Петрівське. Втрат у Збройних Силах - немає.