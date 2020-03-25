Мэр Киева Виталий Кличко допустил продление закрытия метро в Киеве после 3 апреля. Об этом он заявил на брифинге.

Ранее сообщалось, что метро в Киеве может возобновить работу 3 апреля.

Отметим, что в Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный коллапс, люди третий день штурмуют автобусы, а полиция пытается их сдержать. На некоторых автобусных остановки образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стоят 2-3 часа.