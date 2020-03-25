Запрет на работу метро в Киеве могут продлить [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко допустил продление закрытия метро в Киеве после 3 апреля. Об этом он заявил на брифинге.
Ранее сообщалось, что метро в Киеве может возобновить работу 3 апреля.
Отметим, что в Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный коллапс, люди третий день штурмуют автобусы, а полиция пытается их сдержать. На некоторых автобусных остановки образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стоят 2-3 часа.
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