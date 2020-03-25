Дело Гандзюк: суд продлил сроки следствия против Левина и Мангера [ Редактировать ]
Печерский районный суд города Киева продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк по подозрению Владиславу Мангеру и Алексею Левину до конца июля. Об этом сообщает "Громадське".
Прокуроры заявили, что для объективного расследования необходимо допросить подозреваемого Алексея Левина, которого недавно экстрадировали из Болгарии, а также провести общий допрос с другими фигурантами дела, другие следственные и процессуальные действия, экспертизы и эксперименты.
"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению Мангера и Левина до 29 июля 2020 года", - огласила судья.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.
Напомним, 20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.
Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.
по теме
В Киеве возросло число зараженных коронавирусом
Все трое киевлян - мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет
ВНО-2020: в МОН изменили сроки проведения тестирования
В МОН сделали важное заявление
"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности
По сравнению с ценами на март 2020 года, в апреле цены вырастут на 0,2-2,2%
Коронавирус в Украине: последние новости
Украина, как и другие страны продолжает бороться с пандемией коронавируса Covid-19
Погода на 25 марта: что обещают синоптики
По ее словам, антициклон "Юрген" принесет сухую погоду и почти везде будет солнце