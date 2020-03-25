В среду, 25 марта, стало известно, что в Европейском парламенте подтвердили 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Politico.

Генеральный секретарь Европарламента Клаус Велле написал в своем электронном письме, что у 6 человек из Европейского парламента оказался положительный результат теста на коронавирус. Так среди них: один депутат, двое работников аппарата, один ассистент и два внешние подрядчика.

Это письмо было написано в ответ французскому європарламентарю Жерому Ривьере, который просил прокомментировать утверждение одного из казначеев Европарламента Кароля Карски, что якобы в Европарламенте подтвердили 43 случая заболеваний на коронавирус.

Ранее мы писали, что Испания попросила помощи у НАТО для борьбы с коронавирусом.