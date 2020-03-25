"Украинцы должны вернутся на родину до 27 марта" - Аваков [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает украинцев, которые еще не вернулись на домой, либо прибыть в страну в течение двух дней, либо оставаться за рубежом, так как в пятницу, 27 марта, будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.
"Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами",- сказал глава МВД в среду в комментарии журналистам.
Он сообщил: "Думаю, в пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям огласит все детали". Министр подчеркнул, что при этом конституционные права гражданина Украины никто не отменял.
"Если вы перешли пешком или на своей машине границу Украины и у вас есть паспорт гражданина Украины - дома вас примут всегда", - заверил Аваков.
По его словам, речь идет о том, что к подобного рода вещам необходимо относиться более строго, с учетом интереса миллионов людей, которые живут в Украине.
"Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого (решения о закрытии авиасообщения - ред.), сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию", - призвал министр.
В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина примет всех граждан и после закрытия границ.
по теме
Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок - Аваков
По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты
Коронавирус в Украине: число зараженных возросло
В Украине число зараженных коронавирусом Covid-19 выросло до 136
У вице-премьера Испании подтвердили коронавирус
Сообщается, что она сдала два теста на коронавирус
В Украину завезут вторую партию тестов на коронавирус из Китая - ОП
Кроме того, этот рейс доставит 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов
Офіс Генерального прокурора оголосив підозру директору ТОВ "ФФУ Продакшн"
Офіс Генерального прокурора оголосив першу підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів