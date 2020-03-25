В среду, 25 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает украинцев, которые еще не вернулись на домой, либо прибыть в страну в течение двух дней, либо оставаться за рубежом, так как в пятницу, 27 марта, будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.



"Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами",- сказал глава МВД в среду в комментарии журналистам.



Он сообщил: "Думаю, в пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям огласит все детали". Министр подчеркнул, что при этом конституционные права гражданина Украины никто не отменял.



"Если вы перешли пешком или на своей машине границу Украины и у вас есть паспорт гражданина Украины - дома вас примут всегда", - заверил Аваков.



По его словам, речь идет о том, что к подобного рода вещам необходимо относиться более строго, с учетом интереса миллионов людей, которые живут в Украине.



"Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого (решения о закрытии авиасообщения - ред.), сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию", - призвал министр.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина примет всех граждан и после закрытия границ.