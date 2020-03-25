"Слуги народу" закликали не допустити дефолту [ Редактировать ]
Ні дефолту! З таком закликом виступили народні депутати демократичної платформи з фракції "Слуга народу". На своїй сторінці у Фейсбуку вони публічно заявили про підтримку законопроєкт про гарантії неповернення колишнім власникам - банків-банкротів.
На думку нардепів ухвалення цього законопроєкт - єдиний шанс для України отримати кредит МВФ та запобігти дефолту.
Останній, за словами частини народних обранців - приведе до катастрофічних наслідків, зокрема, до зростання безробіття, падіння гривні та підвищення цін. Парламентарі закликали своїх колег не затягувати із розглядом документа.
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