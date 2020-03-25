Парламентарі закликали своїх колег не затягувати із розглядом документа

Ні дефолту! З таком закликом виступили народні депутати демократичної платформи з фракції "Слуга народу". На своїй сторінці у Фейсбуку вони публічно заявили про підтримку законопроєкт про гарантії неповернення колишнім власникам - банків-банкротів.

На думку нардепів ухвалення цього законопроєкт - єдиний шанс для України отримати кредит МВФ та запобігти дефолту.

Останній, за словами частини народних обранців - приведе до катастрофічних наслідків, зокрема, до зростання безробіття, падіння гривні та підвищення цін. Парламентарі закликали своїх колег не затягувати із розглядом документа.