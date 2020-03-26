Бійцям ООС передали медичні маски, засоби дезінфекції та тести на коронавірус [ Редактировать ]
Випадків захворювання на коронавірус серед українських військових зі складу Об'єднаних сил - не зафіксовано. Бійцям передали медичні маски, захисний одяг, засоби дезінфекції, та тести на COVID-19. А ще медичну апаратуру та прилади для інтенсивної терапії на випадок розвитку ускладнень від хвороби.
Для запобігання поширення коронавірусу в Об'єднаних силах розпочато вибіркове тестування військовослужбовців. Загалом за минулу добу на Донбасі ворог сім разів порушив режим тиші.
Бойовики обстріляли наші позиції з мінометів заборонених калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат у Збройних силах немає.
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