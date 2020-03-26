На Донбасі зафіксували дев'ять обстрілів [ Редактировать ]
Випадків захворювання на коронавірус серед українських військових зі складу Об'єднаних сил - не зафіксовано. Бійцям передали медичні маски, захисний одяг, засоби дезінфекції, та тести на COVID-19.
А ще медичну апаратуру та прилади для інтенсивної терапії на випадок розвитку ускладнень від хвороби. Для запобігання поширення коронавірусу в Об'єднаних силах розпочали вибіркове тестування військовослужбовців. Ситуація на фронті залишається стабільно напруженою.
За минулу добу російські окупанти дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Гатили з мінометів калібру 82 та 120 міліметри.
Також по захисниках Авдіївки, Красногорівки та Водяного цілили з гранатометів та кулеметів. Українські армійці - тримають оборону. Втрат у ЗСУ - немає.
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