Активно допомагають пенсіонерам і в інших країнах. У Стамбулі продавці продуктових крамниць вигадали власний метод безконтактної доставки. А в Ніцці волонтери розносять замовлення власноруч. Про людяність в умовах карантину - Анна Філь.

Естер 70 років, живе з батьком, якому майже 100. Від початку тижня жінка не може вийти на вулицю. Старшим за 65 уряд Туреччини наказав сидіти вдома. Бо ж літні люди в групі ризику.

Естер Хазан, жителька Стамбула:

Я просто не можу сидіти в чотирьох стінах, мені треба виходити з дому. І просити інших щось мені купити, я теж не люблю. Але коли вранці пішла в продуктову крамницю - люди почали кричати на мене й погрожувати, що викличуть поліцію.

Не полишати власних осель пенсіонерів усіляко заохочують. У деяких парках навіть прибрали лавки, щоб бабусям не було, де присісти. А стамбульські магазини відродили давню традицію. Приносять замовлення буквально "під вікно", а покупці мотузками піднімають пакунок. Кажуть - попит є, кур'єри просто збиваються з ніг.

Зафер Гундоглу, продавець:

У нас є послуга доставки. Треба зателефонувати - і ми принесемо замовлення під будинок. Дорогою наші кур'єри можуть щось докупити в інших крамницях або на ринку.

Від сьомої до десятої ранку продуктові магазини обслуговують лише літніх людей.

Зейнел Озунер, м'ясник:

Раніше деяким покупцям ми вже доставляли свіжину додому. Але зараз замовлень побільшало. А ще - ми купуємо хліб і все, що потрібно літнім людям, які живуть поруч. Це наш обов'язок - дбати про них.

Допомагають пенсіонерам і волонтери у французькій Ніцці. Ходять замість них по продукти.

Бастьєн Гамбодо, волонтер:

Ми розвісили три сотні оголошень у своєму районі. І вже наступного ранку нам зателефонували десятки людей. Старенькі просили придбати хліб, рис, макарони, ліки.

За день добровольці встигають обійти кількадесят осель. Це небагато, бо ж за новими суворішими карантинними правилами на вулицю французам можна виходити лише в разі нагальної потреби, гуляти на свіжому повітрі лише годину й тільки недалеко від дому.