Коронавірус відроджує традиції: магазини Стамбула доставлятимуть замовлення "під вікно" [ Редактировать ]
Активно допомагають пенсіонерам і в інших країнах. У Стамбулі продавці продуктових крамниць вигадали власний метод безконтактної доставки. А в Ніцці волонтери розносять замовлення власноруч. Про людяність в умовах карантину - Анна Філь.
Естер 70 років, живе з батьком, якому майже 100. Від початку тижня жінка не може вийти на вулицю. Старшим за 65 уряд Туреччини наказав сидіти вдома. Бо ж літні люди в групі ризику.
Естер Хазан, жителька Стамбула:
Я просто не можу сидіти в чотирьох стінах, мені треба виходити з дому. І просити інших щось мені купити, я теж не люблю. Але коли вранці пішла в продуктову крамницю - люди почали кричати на мене й погрожувати, що викличуть поліцію.
Не полишати власних осель пенсіонерів усіляко заохочують. У деяких парках навіть прибрали лавки, щоб бабусям не було, де присісти. А стамбульські магазини відродили давню традицію. Приносять замовлення буквально "під вікно", а покупці мотузками піднімають пакунок. Кажуть - попит є, кур'єри просто збиваються з ніг.
Зафер Гундоглу, продавець:
У нас є послуга доставки. Треба зателефонувати - і ми принесемо замовлення під будинок. Дорогою наші кур'єри можуть щось докупити в інших крамницях або на ринку.
Від сьомої до десятої ранку продуктові магазини обслуговують лише літніх людей.
Зейнел Озунер, м'ясник:
Раніше деяким покупцям ми вже доставляли свіжину додому. Але зараз замовлень побільшало. А ще - ми купуємо хліб і все, що потрібно літнім людям, які живуть поруч. Це наш обов'язок - дбати про них.
Допомагають пенсіонерам і волонтери у французькій Ніцці. Ходять замість них по продукти.
Бастьєн Гамбодо, волонтер:
Ми розвісили три сотні оголошень у своєму районі. І вже наступного ранку нам зателефонували десятки людей. Старенькі просили придбати хліб, рис, макарони, ліки.
За день добровольці встигають обійти кількадесят осель. Це небагато, бо ж за новими суворішими карантинними правилами на вулицю французам можна виходити лише в разі нагальної потреби, гуляти на свіжому повітрі лише годину й тільки недалеко від дому.
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