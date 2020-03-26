На тлі новин зі США вже зросли біржеві показники в Азії

На стабілізацію економіки, що потерпає від пандемії COVID-19, у США виділять два трильйони доларів. Таке рішення погодили Конгрес США та адміністрація Трампа.

Згідно з законопроєкт, кожний малозабезпечений американець отримає тисячу двісті доларів допомоги. А батьки - іще по півтисячі на кожну дитину.

На тлі новин зі США вже зросли біржеві показники в Азії. Інвестори сподіваються, що виділення такої фіндопомоги допоможе пом'якшити економічний удар від карантину у світі.