США виділять два трильйони доларів на стабілізацію економіки [ Редактировать ]
На стабілізацію економіки, що потерпає від пандемії COVID-19, у США виділять два трильйони доларів. Таке рішення погодили Конгрес США та адміністрація Трампа.
Згідно з законопроєкт, кожний малозабезпечений американець отримає тисячу двісті доларів допомоги. А батьки - іще по півтисячі на кожну дитину.
На тлі новин зі США вже зросли біржеві показники в Азії. Інвестори сподіваються, що виділення такої фіндопомоги допоможе пом'якшити економічний удар від карантину у світі.
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