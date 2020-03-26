Девелоперам необходимы кредиты на год-два под 5%, как недавно анонсированная ипотека для физических лиц. Об этом в интервью КиевVласть рассказал Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group.

"Застройщикам очень пригодились бы кредиты под 5% на год-два, как недавно анонсировали ипотеку для физических лиц, и продолжили снижать учетную ставку для реализации этих планов. Такие уступки для бизнеса могли бы очень сильно помочь компаниям пройти через турбулентный период, связанный с коронавирусом и карантином, и предотвратили бы возможные задержки со сдачей объектов для части девелоперов", - поделился Алексей Коваль.

По мнению эксперта, у крупных строительных компаний, а именно лидеров рынка, есть так называемое "финансовое плечо", однако этого недостаточно. Если бы государственные и комерческие банки пошли на встречу всему строительному сектору- начали бы выдавать приемлемые в процентной ставке кредиты на период до двух лет и девелоперам, и дорожникам, и всем в целом представителям этого сектра, то данная помощь стала бы существенной поддержкой для всего строительного сектора в карантинный период.

Напомним, во многих странах власть уже заявили о мерах, принимаемых для поддержки бизнеса и экономики. Например, в Германии пообещали суммарно потратить до 550 миллиардов евро на борьбу с последствиями корона вируса, во Франции - 345 миллиардов евро, в Британии - 330 миллиардов фунтов, а в Соединенных Штатах - до 2 триллионов долларов.