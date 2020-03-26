Поліція зможе примусово доставляти хворих на COVID-19 до лікарень [ Редактировать ]
Поліція готова примусово доставляти хворих на COVID-19 до лікарень. Такі повноваження силовики мають в умовах надзвичайної ситуації, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він зазначив: до людей, що матимуть позитивний діагноз, однак нехтуватимуть лікуванням - вживатимуть заходи адміністративного впливу. Крім того, правоохоронці стежитимуть за тим, як українці дотримуються карантину.
Передусім це стосується тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону. Відповідні заходи силовики та медики напередодні узгодили на спільній нараді, - повідомила прес-служба Нацполіції.
Лікарі, у разі виявлення нових випадків зараження, - сповіщатимуть про це правоохоронців, а ті встановлюватимуть коло контактів. А прикордонна служба передасть поліції дані українців, які останнім часом подорожували.
Ігор Клименко голова Національної поліції України:
Інформацію про хворих поліцейським надаватимуть лікарі. якщо хворі нещодавно тільки повернулися з-за кордону, то поліція разом з Держприкордонною службою буде отримувати інформацію про попутників. В подальшому працівники поліції спілкуються з контактними особами або ж відвідують їх за місцем проживання та інформують, що громадяни мали контакт з хворими на коронавірус.
по теме
В Киеве хотят ввести комендантский час
Глава киевской Национальной полиции Андрей Крищенко сделал заявление
Кіберполіція розслідує фейкові повідомлення про коронавірус
170 фейків про коронавірус виявили працівники кіберполіції - розповсюджували інформацію 45 користувачів
В Івано-Франківську натовп людей штурмував польський візовий центр
Півтисячі осіб вишикувалися в кілометрову чергу, щоб отримати візу - за їх словами, їм прийшли повідомлення, що свої паспорти вони можуть лише забрати до 20 березня
У Харкові поліція контролює пасажирські перевезення
На кінцевих зупинках чергують поліцейські та представник перевізника - слідкують, щоб більше 10 чоловік в один автобус не сідали
Найден новый симптом коронавируса
Офтальмологи из США нашли еще один симптом коронавируса