Поліція готова примусово доставляти хворих на COVID-19 до лікарень. Такі повноваження силовики мають в умовах надзвичайної ситуації, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він зазначив: до людей, що матимуть позитивний діагноз, однак нехтуватимуть лікуванням - вживатимуть заходи адміністративного впливу. Крім того, правоохоронці стежитимуть за тим, як українці дотримуються карантину.

Передусім це стосується тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону. Відповідні заходи силовики та медики напередодні узгодили на спільній нараді, - повідомила прес-служба Нацполіції.

Лікарі, у разі виявлення нових випадків зараження, - сповіщатимуть про це правоохоронців, а ті встановлюватимуть коло контактів. А прикордонна служба передасть поліції дані українців, які останнім часом подорожували.

Ігор Клименко голова Національної поліції України:

Інформацію про хворих поліцейським надаватимуть лікарі. якщо хворі нещодавно тільки повернулися з-за кордону, то поліція разом з Держприкордонною службою буде отримувати інформацію про попутників. В подальшому працівники поліції спілкуються з контактними особами або ж відвідують їх за місцем проживання та інформують, що громадяни мали контакт з хворими на коронавірус.