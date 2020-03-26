Новое название: Кабмин утвердил переименование министерства [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины постановил переименовать Министерство культуры.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook.
По информации, теперь Минкульт стал Министерством культуры и информационной политики Украины.
"23 марта 2020 правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики Украины",- отмечается в сообщении.
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