Кабинет министров Украины постановил переименовать Министерство культуры.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook.

По информации, теперь Минкульт стал Министерством культуры и информационной политики Украины.

"23 марта 2020 правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики Украины",- отмечается в сообщении.

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